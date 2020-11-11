Оппозиция в Армении объявила о создании Комитета национального спасения

Участники протеста в Ереване требуют от руководства страны отказаться от соглашения по Нагорному Карабаху, которое было подписано несколько дней назад. Также протестующие требуют отставки правительства Никола Пашиняна. Согласно договору, который подписали Армения, Азербайджан и Россия, часть территории Нагорного Карабаха, в том числе одна из ключевых точек региона город Шуша, переходят под контроль Баку. В регион вводятся российские миротворцы. После объявления о подписании соглашения, в Армении вспыхнули протесты. Противники такого шага ворвались в здание парламента республики и избили спикера.

Сегодня несколько тысяч участников акции протеста у здания парламента требуют созвать внеочередное заседание и отправить в отставку Пашиняна.