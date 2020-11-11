Взрыв прогремел на кладбище в Саудовской Аравии

Это произошло в городе Джидда во время церемонии по случаю годовщины окончания Первой мировой войны. В то время там присутствовали дипломаты стран Евросоюза. Сообщается, что пострадали, по меньшей мере, 4 человека, передает агентство Reuters. Французский МИД призвал своих граждан в Саудовской Аравии быть «на пределе готовности» из-за случившегося. Ранее в королевстве преступник с ножом напал на охранника консульства Франции. Серию подобных инцидентов инциденты связывают с реакцией на публикацию карикатур на пророка Мухаммеда.