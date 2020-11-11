Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» поступила в регионы

Теперь начинается ее массовое производство, сказал министр здравоохранения Михаил Мурашко. Предприятия, по его словам, отработали технологические регламенты. Разработчики самой вакцины объявили сегодня, что ее эффективность составляет 92%, даже немного выше, чем у препарата от американской компании Pfizer. Правда, пока они не предоставили документальные свидетельства по итогам третьей фазы испытаний.