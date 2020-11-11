Россияне смогут выбирать, какой вакциной от коронавируса прививаться – отечественной или импортной

Оперативный штаб по борьбе с инфекцией примет все необходимые меры, заверил замдиректора по научной работе Института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. По его словам, сейчас в России наблюдается конкуренция между несколькими научными школами. Четыре препарата находятся на разных стадиях клинических испытаний, два из них уже зарегистрированы. Об эффективности своей вакцины говорила и компания Pfizer. Тем временем министр здравоохранения Михаил Мурашко сказал, что представители этой компании пока не обращалась с заявлением о регистрации вакцины от коронавируса в нашей стране.