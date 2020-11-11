Госдума приняла в третьем чтении закон о повышении ставки НДФЛ до 15% для доходов, превышающих 5 млн рублей в год

Госдума приняла в третьем чтении закон о повышении ставки НДФЛ до 15% для доходов, превышающих 5 миллионов рублей в год. Таким образом Россия перешла к прогрессивной шкале налогообложения, объяснил «Эху Москвы» бывший министр экономики, председатель партии «Гражданская инициатива» Андрей Нечаев. Он также добавил, что по сравнению с западным вариантом, наша система не направлена на поддержку малоимущих слоев населения.

По мнению Андрея Нечаева, этот закон снимает табу на введение прогрессивной шкалы, и в дальнейшем ставки будут повышаться, а барьер – снижаться.