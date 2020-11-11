Мэр Москвы Сергей Собянин не исключил, что через две-три недели в столице могут ввести дополнительные ограничения из-за коронавируса. Между тем, уже сейчас принято решение об отмене традиционного новогоднего уличного фестиваля «Путешествие в Рождество», кроме того, не состоятся новогодние елки. При этом улицы и площади Москвы будут украшены для создания привычной новогодней атмосферы.