В Ереване противники соглашения с Карабахом пришли к зданию парламента, который в ночь на вторник уже брали штурмом

В Ереване противники соглашения с Нагорным Карабахом пришли к зданию парламента, который в ночь на вторник уже брали штурмом. В центре столицы Армении сегодня были задержаны больше сотни протестующих.

Оппозиция требует созвать внеочередное заседание парламента Армении для отстранения Николы Пашиняна. Тысячи людей перекрыли часть центрального проспекта Баграмяна, передает агентство ТАСС. Немного раньше лозунги с призывом отставки премьера звучали у здания правительства. Пашиняна обвиняли в предательстве национальных интересов из-за подписания карабахского соглашения с Россией и Азербайджаном. Возле правительства людей встретили силовики в защитной аммуниции. Стычек с полицией не было. В отличие от площади Свободы, где рядом с театром оперы задержали почти 130 человек. В их числе лидер крупнейшей оппозиционной партии Процветающая Армения. Гагик Царукян по-прежнему в здании службы национальной безопасности. Оппозиционного политика могут допросить по делу о беспорядках, которые позапрошлой ночью произошли в центре Еревана. Недовольные договоренностями по Карабаху демонстранты ворвались в зал заседаний парламента, начали крушить мебель. Возле парламента избили его спикера Арарата Мирзояна, он попал в больницу.

Выйти на митинг людей призвали 17 оппозиционных партий страны. На акции в центре Еревана оппозиция объявила о создании комитета национального спасения.

Тем временем президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что война в Нагорном Карабахе окончена и Баку в ней победил. По его словам, которые приводит агентство РИА Новости, Азербайджан собирается провести оценку ущерба в регионе и потребовать от Армении компенсации

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал соглашение о перемирии в Карабахе победой двух стран — и Азербайджана, и Армении.