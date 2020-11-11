В Москве отменили фестиваль «Путешествие в Рождество» и новогодние елки

Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. При этом будет разрешено работать открытым каткам в Парке Горького, на ВДНХ и на Красной площади. Однако и режим их работы в случае изменения эпидемиологической ситуации может быть пересмотрен.