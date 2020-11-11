Петербургскую компанию заподозрили в поставках китайских шлемов для полицейских вместо российских

Следственный комитет уже возбудил уголовное дело о мошенничестве.

Следователи подозревают в сговоре петербургское «НПО Спецматериалов» и научное подразделение министерства. Об этом сообщило новостное агентство «Москва». Поводом для дела стала госприемка защитного пластмассового шлема под названием«Колпак-1СБ». Он якобы оказался совсем другой дешевой китайской моделью. Расследованием занималась ФСБ вместе с МВД. Уголовное дело возбудили по статьям «Мошенничество» и «Халатность». В «НПО Спецматериалов» отрицаю, что продавали китайскую продукцию под видом российской. Об этом пишет издание «Фонтанка.ру». Шлем «Колпак-1СБ» приняли на вооружение десять лет назад. Производят «Колпаки» в Петербурге. «НПО Спецматериалов» стало единственным поставщиком. Компании почти 30 лет. Все этой время ей руководит член-корреспондент Российской академии наук Михаил Сильников. За последние четыре года оно заключило госконтракты почти на 3 миллиарда рублей. «НПО Спецматериалов» специализируется на индивидуальной бронезащите и активных средствах обороны. По версии следствия, в приемке шлема участвовала головная научно-исследовательская организация МВД — НПО «Специальная техника и связь». Примечательно, что ее бывшего руководителя в свое время осудили по схожему уголовному делу.

По данным следствия, ущерб бюджету составил не менее 48 миллионов рублей.