В правительстве объявили, что в четырёх российских регионах заняты почти все койки для пациентов с коронавирусом

Всего по стране больницы могут принять порядка 250 тысяч таких больных.

Сразу в 17 субъектах федерации занятость коек составила более 90 процентов, самая тяжелая ситуация — в Хакасии, Чувашии, в Ивановской области и в Еврейской автономной области. Об этом объявила вице-премьер Татьяна Голикова. Она отметила, что эпидемиологическая обстановка в стране продолжает ухудшаться. По словам члена правительства, около 40% от всех выявленных случаев заражения коронавирусом произошли только с начала осени.

Тем временем министр здравоохранения Михаил Мурашко сказал, что в России сейчас в пять раз больше коек для пациентов с коронавирусом чем весной, а, помимо инфекционных мест, в больницах начали разворачивать и специальные койки долечивания. Они, как отметил глава ведомства, не требуют дорогостоящего оснащения.

Также министр здравоохранения добавил, что сейчас большинство регионов уже начали обеспечивать лекарствами амбулаторных пациентов с коронавирусом. В каких субъектах федерации этого еще не делают, Михаил Мурашко не уточнил.

Всего на борьбу с коронавирусом российские власти потратили более пятисот миллиардов рублей. Вице-премьер Татьяна Голикова сегодня уточнила, что в эту сумму не входят мероприятия по поддержке экономики и социальной сферы.