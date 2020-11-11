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15:03, 11 ноября 2020

Армянская оппозиция требует отставки премьер-министра республики Никола Пашиняна и денонсации соглашения по Карабаху

Об этом лидеры оппозиции объявили на митинге, который проходит в центре Еревана. Он сопровождается стычками с полицией и массовыми задержаниями.

Лидеры 17 оппозиционных партий страны, среди них представители второй по величине фракции в парламенте «Процветающая Армения»,
у здания оперы в центре Еревана объявили о необходимости создания «комитета по спасению родины» – он займется денонсацией заявления по непризнанному Нагорному Карабаху. Его противники считают соглашение предательством. Тысячи людей, собравшиеся у оперы, скандируют «Никол предатель». Они требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна и правительства, которое, по словам одного из выступающих, «прогнулось под Турцию». Депутат от «Процветающей Армении» Микаел Мелкумян заявил, что четыре партии парламента непризнанной Нагорно-Карабахской республики присоединились к требованию отставки Пашиняна.

Протест сопровождается стычками с полицией, которая пыталась противостоять проведению акции, мешала установке техники. По данным агентства РИА Новости, задержаны по меньшей мере 130 человек. При этом после потасовки акция, как сообщает корреспонденты Русской службы BBC, продолжается. Задерживать активистов и лидеров оппозиции начали еще до начала демонстрации. Сообщается о закрытых дорогах из областей в Ереван, и переброске в столицу Армении дополнительных сил полиции.

Протесты в Армении вспыхнули после того, как президенты России, Азербайджана и премьер Армении заявили о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе



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