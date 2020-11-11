Тема размещения совместных с Турцией миротворческих сил в Карабахе на переговорах Путина с Алиевым не обсуждалась

Тема размещения совместных с Турцией миротворческих сил в Нагорном Карабахе на переговорах президента РФ Владимира Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым не обсуждалась. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

«Нет, речи о совместных миротворческих силах не шло. Эта тема никогда не обсуждалась. Совместная область взаимодействия будет на территории Азербайджана, это не будет Карабах, и речь идет о мониторинговом центре», — сказал Д.Песков.