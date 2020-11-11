Госдума в окончательном чтении приняла закон об увеличении с 2021 года ставки налога на доходы физических лиц до 15%

Госдума сегодня в окончательном третьем чтении приняла закон об увеличении со следующего года ставки налога на доходы физических лиц с 13 до 15%. Речь идет о доходах, превышающих 5 миллионов рублей в год. Предусмотрен ряд исключений, — отмечает агентство РИА Новости. Ранее президент Владимир путин предложил с 1 января отменить плоскую шкалу НДФЛ и повысить его ставку с 13 до 15% для доходов выше 5 миллионов рублей в год.