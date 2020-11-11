В Нижегородской области суд обязал журналиста выплатить штраф в 300 тыс рублей за распространение фейка о коронавирусе

В Нижегородской области суд обязал журналиста Александра Пичугина выплатить штраф в 300 тысяч рублей, признав его виновным в распространении фейка о коронавирусе. Пичугин утверждает, что просто дал свою оценку происходящего во время Пасхи. Пичугин добавил, что сразу удалил свой пост после того, как к нему обратились сотрудники правоохранительных органов. Однако спустя два дня в отношении него возбудили дело. Адвокат журналиста заявил «Эху Москвы», что будет обжаловать решение суда.