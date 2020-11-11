Песков не уточнил, войдет ли охрана религиозных и культурных объектов в обязанности российских миротворцев в Карабахе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков затруднился сказать, войдет ли охрана религиозных и культурных объектов в обязанности российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

«Каких-либо разговоров на этот счет не было. Здесь я не могу сказать, войдет это в их функции и обязанности или не войдет», — пояснил Д.Песков на брифинге, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

При этом он отметил, что функции миротворческого контингенте «еще предстоит уточнить, потому что они не были конкретизированы в совместном заявлении двух президентов и премьер-министра Армении».

Однако Д.Песков напомнил, что, «исходя из основной функции миротворческого контингента, этот контингент будет обеспечивать поддержание прекращения огня и остановки всех военных действий». «Дальше Лачинский коридор, где также они будут размещены. Соответственно, будет обеспечиваться функционирование этой магистрали», — заключил он.