В последние часы обострилась обстановка в центре Еревана

На митинге за отставку премьер-министра Никола Пашиняна задержаны около 130 человек. Это данные полиции. Напомним, согласно договоренностям лидеров России, Азербайджана и Армении, несколько районов в Нагорном Карабахе переходят Азербайджану.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня заявил, что подписал заявление, чтобы сохранить жизни солдат. Армянские СМИ сообщают, что сейчас перекрываются дороги в Ереван, в столицу Армении перебрасываются дополнительные силы полиции.

Пресс-секретарь России Дмитрий Песков сегодня признал, что функции российских миротворцев в Нагорном Карабахе еще предстоит уточнить. Пока главная их цель — это обеспечить прекращение огня.

Происходящее в Нагорном Карабахе может в итоге плохо сказаться на репутации России, — заявил в эфире «Эха Москвы» бывший президент Грузии Михаил Саакашвили. По мнению Саакашвили, по сути, сбылась мечта Азербайджана.

Анкара также, наряду с Москвой, будет осуществлять деятельность по наблюдению и контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе, — цитируют турецкие СМИ заявление департамента по коммуникациям президента Эрдогана.

Турецкая «Сёзджу» напоминает, что в ответ на высказывания Азербайджана в пользу присоединения Турции к миротворческим силам в регионе Кремль заявил, что «такой договоренности не существует». На фоне данных противоречивых сообщений, указывает газета, президент Эрдоган провел телефонный разговор с Владимиром Путиным, в ходе которого «обсуждались российско-турецкие отношения и региональные события, прежде всего, Нагорный Карабах и Сирия». В коммюнике департамента, продолжает издание, говорится, что совместный российско-турецкий контроль за ситуацией после подписания мирного договора между Ереваном и Баку «будет осуществляться из совместного центра в определенном месте освобожденной азербайджанской территории». В интервью турецкому порталу ahvalnews, британский эксперт по ситуации на южном Кавказе назвал произошедшее «крупнейшей победой для Азербайджана и Турции» и «унижением для Армении», в том числе, для ее премьер-министра, который всего за несколько часов до подписанного им мирного соглашения с Баку говорил о неминуемой победе. Несмотря на поражение, считает эксперт ahvalnews, после ухода президента Эрдогана мирный договор по Нагорному Карабаху может стать основой для сближения между Анкарой и Ереваном – даже, если сейчас такой сценарий развития событий выглядит нереальным.

В Кремле подтвердили, что Россия и Турция будут взаимодействовать по Нагорному Карабаху через Мониторинговый центр на территории Азербайджана. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что слова Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что совместный миротворческий центр будет располагаться «на освобожденной азербайджанской земле», не соответствуют позиции России.