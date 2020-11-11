За 10 месяцев в России выдали больше ипотечных кредитов, чем за весь 2018 год, который считался рекордным

За 10 месяцев в России выдали больше ипотечных кредитов, чем за весь 2018 год. Который до сих пор считался рекордным. Такие данные приводит РБК со ссылкой на оценки госкомпании «Дом.РФ». Потенциал дальнейшего роста ипотечного рынка в России сохраняется. Завершение льготной госпрограммы не помешает ипотеке оставаться доступной для населения, — сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина. При этом Набиуллина отметила, что Центробанк не видит каких-либо рисков для стабильности ипотечного рынка.