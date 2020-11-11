Временные выставки и групповые экскурсии будут недоступны в музеях Москвы с 13 ноября по 15 января

Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на приказ министра культуры Ольги Любимовой. На постоянных экспозициях музеи должны будут обеспечить соблюдение социальной дистанции между посетителями. Также Министерство культуры разослало подведомственным театрам и кинозалам требование сократить количество продаваемых билетов — так, чтобы зрительные залы заполнялись не более чем на 25%. Решение принято в рамках мер борьбы с коронавирусом.