Власти Петербурга объявили о новых ограничениях

Горожане старше 65 лет обязаны будут соблюдать режим изоляции с 16 ноября. С этого же дня Смольный ограничивает посещение театров и концертов — количество зрителей в зале может быть не более 50%. Число участников массовых мероприятий городские власти ограничили количеством в 50 человек. Каждый случай, не попадающий под это правило, чиновники будут рассматривать отдельно. Полный список ограничений приводится в постановлении главы города Александра Беглова.