Больше 30% случаев коронавируса в России бессимптомные, — сообщила вице-премьер Татьяна Голикова

Она также рассказала, что показатель распространения коронавируса превышен в 35 регионах России. Самая сложная ситуация в Москве, Ямало-Ненецком округе, республике Алтай, Калмыкии, Магаданской области и Туве. Голикова добавила, что ситуация с коронавирусом в стране продолжает осложняться. В свою очередь министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что больше 6 тысяч пациентов с COVID-19 сейчас находятся в реанимациях.
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