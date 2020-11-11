Больше 30% случаев коронавируса в России бессимптомные, — сообщила вице-премьер Татьяна Голикова

Она также рассказала, что показатель распространения коронавируса превышен в 35 регионах России. Самая сложная ситуация в Москве, Ямало-Ненецком округе, республике Алтай, Калмыкии, Магаданской области и Туве. Голикова добавила, что ситуация с коронавирусом в стране продолжает осложняться. В свою очередь министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что больше 6 тысяч пациентов с COVID-19 сейчас находятся в реанимациях.