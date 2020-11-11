На площади Свободы в центре Еревана проходит митинг, на который собрались тысячи протестующих

Об этом сообщает телеканал «Дождь». Акцию проводят 17 оппозиционных партий, критикующих соглашение о прекращении вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе. Соответствующий документ был подписан премьером страны Николом Пашиняном вместе с президентом России Владимиром путинным и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым накануне. Из Еревана поступают сообщения о задержаниях участников митинга. В их числе депутаты оппозиционных партий.