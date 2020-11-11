Эффективность российской вакцины от коронавируса «Спутник V» по словам её разработчиков превышает 90 процентов

При этом, последняя стадия её испытаний еще не закончилась.

Из примерно шестнадцати тысяч добровольцев, которые испытали на себе препарат «Спутник V», только двадцать человек заразились коронавирусной инфекцией. Об этом говорится на официальной странице вакцины в Твиттере. Там сказано, что вирус выявили и в группе, которой давали настоящий препарат, и среди тех, кто получил плацебо. Получается, что эффективность «Спутник V» составляет 92 процента. Тем не менее, полноценные подробные результаты исследований пока опубликованы не были.

Ранее почти такой же показатель, как и у центра имени Гамалеи, зафиксировали при испытаниях вакцины от американской компании Pfizer и немецкой BioNTech. Там также не представили подробных данных, но сказали, что их препарат, который находится на той же стадии испытаний, показал эффективность в 90 процентов.

В какой форме у заражённых проходит болезнь, ни в России, ни за границей не рассказали. Как долго может продлиться иммунитет, полученный в результате вакцинации, также пока не известно.

Тем временем в России уже готовятся к массовой вакцинации препаратом «Спутник V». Как сообщало агентство «Интерфакс», первую партию должны были привезти в Москву еще в конце прошлой недели.