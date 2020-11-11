Петербургские медики через суд требуют выплат за заражение коронавирусом на работе

По мнению чиновников, сотрудники скорой помощи получили инфекцию в свободное время.

Девять работников городской станции скорой помощи Петербурга обратились в Куйбышевский районный суд с требованием признать их пострадавшими от коронавируса при оказании помощи пациентам. Ранее комитет Смольного по соцполитике отказал им в выплате, которая полагается врачам и фельдшерам при заражении КОВИД-19 на работе. Чиновники сочли, что инфицирование не было связано с помощью больным. Напомню, накануне иск к губернатору Петербурга с требованием назначить выплаты за работу с коронавирусными пациентами подала частный врач. Однако суд не принял обращение и объяснил отказ тем, что глава города из-за конституционного принципа разделения властей не может издать документ, который должен определить порядок таких выплат. Напомню, частные медработники Петербурга не получили денег, которые положены их коллегам из федеральных или городских медучреждений, несмотря на то, что они также работают с коронавирусными пациентами.

Неделю назад губернатор Петербурга Александр Беглов заверил президента России Владимира Путина, что выплаты медикам направляют полностью и без задержек.