Михаил Мишустин предложил Максиму Шаскольскому возглавить ФАС

Премьер-министр Михаил Мишустин проводит встречу с главой ФАС Игорем Артемьевым и Максимом Шаскольским, который ранее занимал пост вице-губернатора Санкт-Петербурга. Премьер поблагодарил Артемьева за работу и предложил Шаскольскому занять должность главы ФАС, тот согласился. Мишустин обозначил новому главе ведомства основные задачи и пожелал удачи на новой должности. Артемьев станет помощником премьера.