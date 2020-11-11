В центре Еревана снова напряжённая обстановка

Оппозиция устроила новую акцию против подписанного премьером страны соглашения по Нагорному Карабаху. Не менее 30 задержанных, включая лидера оппозиции.

Стычки оппозиционеров с полицейскими сейчас идут в центре Еревана. Противники власти требуют отставки премьера Никола Пашиняна. Его участники митинга называют, цитата по Интерфакс, «предателем». Бывший премьер страны Вазген Манукян на акции призвал, цитата по РИА, «выгнать Пашиняна и показать, что у армянского народа есть достоинство». Протестующие недовольны условиями прекращения огня в Нагорном Карабахе и тем, что часть территории непризнанной республики достанется Азербайджану. В акции, как сообщают местные СМИ, участвуют более десяти тысяч человек, в их числе представители полутора десятков оппозиционных партий. Митингующие расположились на площади Свободы, возле Ереванского оперного театра, откуда их сейчас пытаются оттеснить полицейские и сотрудники спецслужбы. Несколько десятков человек возле театра были задержаны. Силовики схватили и лидера крупнейшей оппозиционной партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна. Оппозиционный политик сейчас в здании службы безопасности Армении. В автозаках оказались члены Республиканской оппозиционной партии и простые горожане. Действия силовики объяснили тем, что массовые собрания в условиях режима военного положения, которое действует в стране, запрещены. Площадь Свободы оцеплена внутренними войсками.

В ночь на вторник в центре Еревана произошли беспорядки, демонстранты недовольные соглашением, подписанным с властями Азербайджана и России, избили спикера парламента и разгромили зал заседаний. 20 человек задержаны, отчиталась сегодня полиция Еревана.