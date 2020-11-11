Закрытие баров и ресторанов без финансовой поддержки со стороны государства приведет к серьёзным проблемам

Такое мнение в эфире телеканала РБК высказал генеральный директор компании J Group, основатель и продюсер фестиваля «Дикая мята» Андрей Клюкин. Клюкин добавил, что такие ограничения властей коснутся минимум каждого 160-го жителя страны.