В Кремле подтвердили, что Россия и Турция будут взаимодействовать по Нагорному Карабаху через Мониторинговый центр на территории Азербайджана. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что слова Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что совместный миротворческий центр будет располагаться «на освобожденной азербайджанской земле», не соответствуют позиции России.