В Ереване задержаны несколько десятков человек, которые собирались участвовать в митинге за отставку Никола Пашиняна

В Ереване задержаны несколько десятков человек, которые собирались участвовать в митинге с требованием отставки премьера Никола Пашиняна из-за договоренностей по Нагорному Карабаху. В центр армянской столицы стянуты дополнительные силы полиции. Пришедшие на митинг утверждают, что глава правительства «предал народ Армении». Сам Никол Пашинян сегодня вновь сказал, что подписал заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе, чтобы избежать коллапса и гибели тысяч граждан.