Театрам будет непросто пережить период новых ограничений на заполняемость – Райхельгауз

Театрам будет непросто пережить период новых ограничений из-за коронавируса, согласно которым заполняемость должна составлять не более 25%. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» художественный руководитель театра «Школа современной пьесы» Иосиф Райхельгауз.

«Какие-то билеты будут сдавать, какие-то спектакли будем отменять или заменять, может, будем пытаться увеличивать социальную дистанцию — раздвигать стулья. Будем пытаться не нарушать предписания и делать так, чтобы хоть в какой-то степени спектакли могли сохраниться. У нас проданы билеты на все ближайшие спектакли. Сейчас будем разгребать эту ситуацию. Экономически это, конечно, невыгодно», — сказал И.Райхельгауз.

Мэр Москвы Сергей Собянин запретил с 13 ноября загрузку залов свыше 25%. В свою очередь, Минкультуры заявило, что зрители смогут попасть в федеральные театры после 13 ноября, если билет уже куплен.

И.Райхельгауз добавил, что понимает необходимость введения таких мер и поддерживает их. «Собянин, как и все правительство России, мечется в поисках выхода из ситуации с коронавирусом, но никаких внятных и определенных ответов нет. Все будет зависеть от реальной ситуации. То есть будет увеличиваться количество зараженных, следовательно, власти будут пытаться сокращать возможность контактов. Да, для нас это губительно — продавать половину билетов, меньше половины билетов, но нет выхода лучше. Власти делают все, что можно, я в этом смысле понимаю и разделяю это», — заключил он.