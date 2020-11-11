Здание на Бейкер-стрит, в котором, согласно произведениям Конан-Дойля жил Шерлок Холмс, принадлежит семье Назарбаева

Здание на Бейкер-стрит в Лондоне, в котором, согласно произведениям Артура Конан-Дойля жил Шерлок Холмс, принадлежит семье первого президента Казахстана, — пишет газета Таймс. По ее данным, домом на 90% владеет дочь Нурсултана Назарбаева, Дарига. Еще 10% принадлежат ее сыну, Мурали. Формально собственность записана на одну из компаний.