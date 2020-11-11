В последние часы обострилась обстановка в Ереване

Сотрудники полиции задерживают людей, которые пришли принять участие в митинге против решения премьер-министра Никола Пашиняна, подписавшего заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе. В основном это сторонники оппозиционных партий. По данным агентства РИА Новости, задержаны уже несколько десятков человек.