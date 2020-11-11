Суд в Нижегородской области приговорил журналиста к штрафу в 300 тысяч рублей за распространение фейка о коронавирусе

Суд в Нижегородской области приговорил журналиста Александра Пичугина к штрафу в 300 тысяч рублей по обвинению в распространении фейка о коронавирусе. Журналист обжалует решение Богородского городского суда Нижегородской области. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат журналиста Тумас Мисакян.

«Мы считаем этот приговор неправосудным. Он не обоснован. Суд в своих выводах противоречит заключению экспертов-лингвистов, причем он сам назначил эту экспертизу. В частности, суд установил, что текст Пичугина имеет ложное утверждение о фактах, хотя в заключении экспертов было сказано, что текст представляет собой оценочное мнение и развернутую метафору», — отметил адвокат.

Как подчеркнул Т.Мисакян, «в действиях Пичугина отсутствует состав преступления, и никакой заведомо ложной информации о распространении коронавируса он не сообщал». «Суд назвал текст Пичугина новостным сообщением, но то, что это не так, было установлено в ходе суда. Данное сообщение было опубликовано в личном Telegram-канале Пичугина, который он использовал как авторскую площадку для выражения своего мнения по общественно значимым вопросам. Мы будем обжаловать этот приговор, вплоть до ЕСПЧ», — заключил адвокат.

Как сообщалось, Богородский городской суд Нижегородской области оштрафовал журналиста Александра Пичугина на 300 тысяч рублей по делу «о распространении фейков о коронавирусе». Уголовное дело против журналиста возбудили из-за публикации 12 апреля в телеграм-канале «Сорокин хвост».

Пост стал реакцией Пичугина на многочисленные факты нарушения противоэпидемических норм во время богослужений в Вербное воскресенье. В частности, на прямую трансляцию богослужения в Дивеевском монастыре, где, несмотря на угрозу распространения коронавируса, собралось большое количество верующих. Через пару недель село Дивеево было закрыто на карантин из-за вспышки коронавируса.