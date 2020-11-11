В России зафиксирован максимум по суточной летальности среди пациентов с коронавирусом – скончались более 400 человек

В России зафиксирован новый максимум по суточной летальности среди пациентов с коронавирусом – впервые скончались более 400 человек.

432 пациента с подтвержденным коронавирусом умерли за последние сутки. Предыдущий максимум – 370 летальных исходов. Но есть и позитивный рекорд – количество выздоровевших за сутки превысило 18,5 тысяч человек. Кроме того, снизились темпы прироста заболевших – впервые за неделю, с 5 ноября, выявлено менее, хоть и не намного, 20 тысяч заразившихся в день. Их общее количество за время пандемии достигло 1 миллиона 836 тысяч.

Москва, как всегда, впереди других регионов по суточному приросту, тем не менее, в столице, если верить данным оперативного штаба, намечается тенденция на снижение. Если в понедельник был достигнут очередной максимум, почти 7 тысяч новых инфицированных, во вторник выявили на тысячу заболевших меньше – около 6 тысяч, то сегодня уже 4,5. Такого не было с конца октября. В северной столице, Санкт-Петербурге, напротив, новый максимум – впервые более 1,5 тысяч новых инфицированных за сутки.

Всего по стране число активных случаев, то есть количество тех, кто болеет прямо сейчас, — почти достигло 440 тысяч человек.