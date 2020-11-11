Саакашвили считает возможным возвращение Абхазии в состав Грузии только в случае экономического роста последней

Глава Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили считает возможным возвращение Абхазии и Южной Осетии в состав Грузии только в случае экономического роста последней. Об этом он сказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Когда Грузия будет успешной, у меня это вообще не вызывает никакого сомнения. Что такое Южная Осетия? Там населения нет – есть несколько тысяч людей, которые обслуживают российскую военную базу. В Абхазии осталось только 20% предвоенного населения. Там есть несколько районов, где практически никто не живет. С другой стороны, там родилось новое поколение абхазов. Они тоже хотят жить в нормальных условиях, а не в осажденной крепости, в неясной и непонятной ситуации. Но для того чтобы Грузия смогла интегрировать эти территории обратно, она должна быть успешной», — заявил М.Саакашвили.

Вместе с тем политик заметил, что сейчас ситуация в Грузии «крайне неудачная». «За время правления нынешних властей экономика выросла на 0%. Поэтому пока нам нечего предложить абхазским соотечественникам», — заключил М.Саакашвили.