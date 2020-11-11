Суд в Нижегородской области оштрафовал журналиста на 300 тысяч рублей за распространение фейка о коронавирусе

Суд в Нижегородской области оштрафовал журналиста Александра Пичугина на 300 тысяч рублей, признав его виновным в распространении фейка о коронавирусе. При этом гособвинение просило наказание в виде двух с половиной лет ограничения свободы.

Поводом для преследования была запись в телеграм-канале, в которой Пичугин в иносказательной форме критиковал РПЦ за проведение богослужений во время эпидемии.

Сам журналист объяснял, что пытался выполнить просьбу губернатора Нижегородской области, а именно, найти особенные слова, чтобы убедить людей оставаться дома.