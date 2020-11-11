Саакашвили заявил, что Москва «сдала Армению», комментируя трехстороннее соглашение по Карабаху

Глава Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что Москва «сдала Армению», комментируя трехстороннее соглашение по Нагорному Карабаху. Об этом он сказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«То, что произошло, для репутации России не очень полезно, потому что Москва реально сдала Армению. По каким соображениям — это отдельная история. Но то, что она ее сдала, вообще не вызывает сомнений. Это означает, что для любого будущего союзника Москвы это будет большой проблемой», – отметил М.Саакашвили.

Как добавил политик, то, что случившееся является «военной победой Азербайджана, не вызывает никакого сомнения». «Азербайджан реально выполнил свои главные военные цели», — заключил М.Саакашвили.

9 ноября президенты России, Азербайджана и премьер-министр Армении подписали совместное заявление о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых позициях, а в регионе будут размещены российские миротворцы.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев охарактеризовал заключенное соглашение как капитуляцию Армении. В свою очередь премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что принял решение подписать соглашение по Нагорному Карабаху после того, как на этой необходимости настояла армия, причем неоднократно. Сам текст трехстороннего заявления он назвал болезненным для Армении.