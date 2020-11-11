Саакашвили назвал «долгосрочной миной» ввод российских миротворцев в Карабах

Глава Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили назвал «долгосрочной миной» ввод российских миротворцев в Нагорный Карабах. Об этом он сказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«То, что туда входят российские миротворцы — это долгосрочная «мина», которая была заложена в регион. Да, то, о чем мечтал Азербайджан столько лет, наконец, исполнилось — они вернули многие территории под свой контроль. Но та мина, которая была заложена Москвой, может взорваться. Мы это знаем на примере Грузии, куда в 90-е годы были приглашены российские миротворцы, которые были использованы для нападения на Грузию в 2008 году», — заявил М.Саакашвили.

Накануне Россия направила в Нагорный Карабах миротворцев после подписания трехстороннего соглашения о полном прекращении огня. На линии соприкосновения сторон конфликта в Нагорном Карабахе будет развернут миротворческий контингент России в количестве 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.

9 ноября президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали документ, в котором было объявлено о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября. Согласно документу, Азербайджан и Армения останавливаются на занимаемых ими позициях.