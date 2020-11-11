Талисманы Всемирных студенческих игр-2023 презентуют сегодня в Екатеринбурге

Также в центре города сегодня будет дан старт обратному отсчету времени до начала соревнований.

Часы, установленные в Историческом сквере, будут отсчитывать 1000 дней до начала Всемирных студенческих игр. Установили механизм ещё в понедельник, но до официальной церемонии конструкция закрыта арт-объектом, созданным уральскими художниками Натальей Пастуховой, Никитой Руфасом и Сергеем Лаушкиным. Каждый из них по-своему интерпретировали тему студенческого спорта.

Часы, которые запустят днем — это объемный логотип Универсиады, в основе которого латинская буква U. А раз турнир пройдет в Екатеринбурге, логотип решили выполнить в стиле конструктивизма.

В рамках мероприятий за 1000 дней до начала Универсиады должны быть представлены талисманы будущих соревнований. 2 ноября благодаря инстаграм-аккаунту свердловского губернатора Евгения Куйвашева, стало ясно количество талисманов. На фото, прикрепленном к посту, три силуэта на фоне светящихся цифр 2023.

На официальном ресурсе Всемирных студенческих игр в Екатеринбурге также сказано, что среди талисманов есть персонаж-девочка.