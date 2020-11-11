Минкультуры поручило театрам и концертным залам Москвы сократить продажи билетов

Минкультуры РФ поручило театрам и концертным залам Москвы сократить продажи билетов из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. Заполняемость залов не должна превышать 25 %.

Министерство культуры РФ дало указание подведомственным театрам, кинозалам и учреждениям, организующим концерты, сократить количество продаваемых билетов на период с 13 ноября по 15 января для борьбы с коронавирусом. Об этом говорится в приказе министра культуры Ольги Любимовой, сообщает пресс-служба министерства.

Руководителям находящихся на территории Москвы организаций — театров, концертных залов, филармоний и других организаций исполнительских искусств — разрешено в указанный период реализовывать не более 25% билетов от общей вместимости залов. То же касается и кинотеатров. При этом особо отмечено, что все билеты, проданные до 13 ноября, будут действительны не смотря на ограничительные меры.

В целях борьбы с распространением коронавируса столичные учреждения культуры были закрыты для посетителей с середины марта. С 1 августа московская мэрия разрешила заполнять залы не более 50%.