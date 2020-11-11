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11:05, 11 ноября 2020

В России впервые с 5 ноября выявили менее 20 тыс. заразившихся коронавирусом за сутки

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 19 тыс. 851 случай, умерли за сутки 432 пациента, что является наибольшим количеством подтвержденных летальных исходов за время распространения COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в среду.

«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 19 тыс 851 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 4 тыс. 932 (24,9%) без клинических проявлений», — говорится в сообщении
штаба.

По данным штаба, в общей сложности из-за нового заболевания в стране умерли 31 593 человека, или 1,72% всех заразившихся.



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