Россия отправила в Нагорный Карабах еще несколько самолётов с миротворцами

Предполагается, что всего их будет около двух тысяч.

Три самолёта ИЛ-76 военно-транспортной авиации вылетели из Ульяновска на Кавказ. На борту – российские миротворцы, а в частности – личный состав подразделений 15 мотострелковой бригады ЦВО и специальная техника.

Первые подразделения миротворцев из России прибыли в Армению этим утром. Как сообщали в Министерстве обороны, они уже отправились непосредственно в зону конфликта. По плану, бойцы должны будут встать между позициями враждующих сторон. Штаб командования российских миротворцев развернётся в столице непризнанной республики – Степанакерте.

Согласно соглашению о прекращении огня, которое лидеры Азербайджана, Армении и России подписали в ночь на понедельник, Ереван передаст Баку контроль сразу за несколькими районами в этом регионе, а за собой оставит коридор шириной в пять километров, который будет обеспечивать связь Армении с Карабахом.

В Баку этот договор назвали победным, а в Ереване из-за него начались протесты, в результате которых возмущенная толпа ворвалась вчера в здание парламента. Военные действия в Нагорном Карабахе не прекращались больше месяца.