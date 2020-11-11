Муниципальные депутаты столицы требуют сделать процесс обсуждения проекта бюджета города более открытым

Муниципальные депутаты ряда районов столицы сегодня пришли к зданию Мосгордумы с требованием сделать процесс обсуждения проекта бюджета города как можно более открытым. Об этом «Эху Москвы» рассказал глава Совета депутатов Якиманки Андрей Морев. По свидетельству нашего корреспондента, независимых депутатов не пустили на слушания по бюджету.