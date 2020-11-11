В Минздраве объясняют случаи заражения COVID после вакцинации тем, что у привитых не успели выработаться антитела

В Минздраве объясняют случаи заражения коронавирусом после вакцинации тем, что у привитых не успели выработаться антитела.

Как сообщил агентству РИА Новости помощник министра Алексей Кузнецов, пациент считается защищенным через три недели после введения второго компонента вакцины «Спутник». Ранее сообщалось, что у трех алтайских медиков которым поставили эту вакцину, подтвержден коронавирус.