Сотрудник почты из Пенсильвании, заявивший о нарушениях при приёме бюллетеней на выборах, отказался от своих показаний

Сотрудник почты из штата Пенсильвания, который заявлял о нарушениях при приёме бюллетеней на выборах, отказался от своих показаний. Поражение в этом штате и ещё нескольких сейчас через суды пытается оспорить действующий президент Дональд Трамп.

Слова о том, что начальник отделения почтовой службы в Пенсильвании якобы давал инструкции подчинённым подписывать полученные бюллетени задним числом, не соответствуют действительности. В этом признался сотрудник Ричард Хопкинс, который ранее сам рассказал об этом. Он подписал заявление, в котором назвал обвинения ложными, пишет газета Washington Post со ссылкой на участников брифинга о расследовании дела о предполагаемых фальсификациях в штате Пенсильвания. Его называли одним из ключевых для победы на выборах президента, на которых победил Джо Байден. В крупнейшем городе Пенсильвании Филадельфии ранее приостановили подсчет бюллетеней, поданных по почте. Штаб Дональда Трампа заявил о нарушениях на выборах в штате, где также побеждает Байден. Хозяин Белого дома утверждает, что десятки тысяч голосов там были получено незаконно. Кстати сотрудник почты в Пенсильвании обещал ранее выступить перед Конгрессом США и рассказать о махинациях, но теперь после отказа от своих слов этого важного аргумента Трамп лишился.

Помимо Пенсильвании команда Трампа также подала иски в суды Аризоны, Невады, Висконсина и Джорджии.