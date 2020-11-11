На бирже в Лондоне существенно подорожала нефть

Цена марки Brent превысила $43 за баррель. Стоимость январского фьючерса на марку Brent увеличилась почти на 4%. Эксперты отмечают, что стоимость нефти растет на фоне публикации отчета Минэнерго США. По оценке этого ведомства, в следующем году нефть будет стоить более 46 долларов.

Серьезный рост цен на нефть был отмечен еще в начале недели. Тогда главными причинами подорожания стали новости об удачных испытаниях вакцины против COVID-19 компаниями Pfizer и BioNTech, в ходе которых препарат показал более чем 90 процентную эффективность.

Кроме того, рост котировок барреля связывают с победой Джо Байдена на президентских выборах в США. Ожидается, что при нем добыча нефти в США начнет снижаться, тем самым способствуя скорейшему установлению баланса спроса и предложения на рынке.

В последний раз нефть марки Brent торговалась выше 44 долларов за баррель 4 сентября 2020 года.