Госдума сегодня рассмотрит в первом чтении законопроект, который повышает возраст молодежи до 35 лет

Таким образом численность молодежи в России увеличится почти на 13 миллионов человек. Как считают в правительстве, благодаря этому граждане смогут воспользоваться мерами поддержки со стороны государства. Сейчас к молодежи относят людей в возрасте от 14 до 30 лет.