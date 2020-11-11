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10:02, 11 ноября 2020

Минкультуры поручило театрам, кинотеатрам и концертным залам Москвы сократить продажи билетов с 13 ноября по 15 января

Министерство культуры России поручило театрам, кинотеатрам и концертным залам Москвы сократить продажи билетов на период с 13 ноября по 15 января. Федеральные музеи столицы на это время должны приостановить проведение выставок, звуковых экскурсий и других мероприятий. Напомним, накануне мэр Сергей Собянин подписал указ об ограничениях в связи с распространением коронавируса. Заполняемость залов в театрах и кинотеатрах не должна превышать 25%.

Руководители театров накануне говорили, что ждут разъяснений, так как уже продано значительное количество билетов на ноябрь. Что касается кинотеатров, то, как утверждает председатель Ассоциации владельцев этих заведений Олег Березин, новые меры снизят доходы, но не будут критичными для отрасли. Московские власти считают, что ситуация с коронавирусом в ближайшее время будет ухудшаться. Накануне в городе было выявлено около 6 тысяч новых случаев заражения.



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