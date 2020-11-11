Дистанционный формат обучения для школьников 6-11 классов в Москве может быть продлен после 22 ноября, — заявил в эфире телеканала Дождь зам.министра просвещения Виктор Басюк. По его словам, соответствующее решение будет приниматься в зависимости от ситуации с распространением коронавируса. При этом сам Басюк считает. что скорее всего за две недели ничего кардинально не изменится.

Напомним, накануне мэр Сергей Собянин подписал указ, согласно которому студенты вузов, которые находятся в ведении столицы, а также колледжей, переводятся на дистанционное обучение с 13 ноября по 15 января.