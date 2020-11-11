Москвичи не смогут провести новогоднюю ночь в ресторанах, кафе или клубах

Все ночные программы будут отменены из-за новых коронавирусных ограничений. Об этом рассказал руководитель Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк. Введения полного локдауна власти Москвы пока не планируют, добавил Алексей Немерюк.