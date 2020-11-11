Чешская военная разведка, по данным местной прессы, прогнозирует угрозу Третьей мировой войны

Как пишет сайт газеты «Лидове Новины», об этом говорится в отчете за 2019 год. В нем отмечается, что особую опасность представляет злоупотребление прогрессивными технологиями. Глобальный военный конфликт могут спровоцировать кибератаки или нападения с помощью беспилотных летательных аппаратов. Чешская военная разведка также отмечает рост напряженности между супер-державами — США, Россией и Китаем.